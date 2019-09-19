Осипов официально стал губернатором Забайкалья
- 19 сентября 2019, 11:37
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Избранный губернатор Забайкальского края Александр Осипов официально вступил в должность. Новоиспеченный глава региона, присягая на верность народу, поклялся соблюдать Конституцию РФ, Уставы и законы Забайкалья, а также честно и добросовестно исполнять свои обязанности.
Еще Осипов поблагодарил жителей Забайкальского края за веру в будущее региона и за любовь к своей земле.
«Большая часть наших хороших изменений связаны с действиями самих забайкальцев, тех, кто ищет возможности для развития региона", - подчеркнул губернатор.
Выборы главы Забайкальского края прошли в единый день голосования, 8 сентября. По итогам выборов за Осипова отдали голоса 89,61% избирателей.
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