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Осипов официально стал губернатором Забайкалья

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Избранный губернатор Забайкальского края Александр Осипов официально вступил в должность. Новоиспеченный глава региона, присягая на верность народу, поклялся соблюдать Конституцию РФ, Уставы и законы Забайкалья, а также честно и добросовестно исполнять свои обязанности. 

Еще Осипов поблагодарил жителей Забайкальского края за веру в будущее региона и за любовь к своей земле.

«Большая часть наших хороших изменений связаны с действиями самих забайкальцев, тех, кто ищет возможности для развития региона", - подчеркнул губернатор. 

Выборы главы Забайкальского края прошли в единый день голосования, 8 сентября. По итогам выборов за Осипова отдали голоса 89,61% избирателей.

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