Президент Эстонии: Европа устала от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа устала от коррумпированной и олигархической Украины, власти которой не проводят эффективные реформы, несмотря на многочисленные обещания западным лидерам.

«Причина усталости — в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — сказала Кальюлайд в интервью украинскому изданию «Европейская правда».



По словам эстонского лидера, новые власти Украины должны продемонстрировать миру, что теперь развитие страны ускорится, в противном случае Киев может столкнуться с негативными последствиями. В частности, Кальюлайд рассказала, что ее министрам приходится сдерживать эстонских политиков, которые требуют остановить действие безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.

«Я могу только поддержать скорость реформирования. Главное в этом процессе — чтобы те реформы, которые в конечном счете пойдут на пользу вашей стране, не отменили спустя два-три года», — ответила президент Эстонии на просьбу прокомментировать высокую активность Верховной рады нового созыва, которую, по словам украинских журналистов, теперь называют «бешеным принтером».

«Ключевые сферы, где вы действительно отстаете — это борьба с коррупцией и независимое правосудие. Чтобы человек пошел в суд и, если он прав — то гарантированно выиграл у государства. Чтобы небольшой бизнес мог выиграть у крупной компании. Именно это — маркеры государства, где действует верховенство права, и этого Украине действительно важно достичь», — заключила Кальюлайд.

Напомним, накануне Киев и Москва обвинили друг друга в срыве саммита «нормандской четверки» из-за разногласий по поводу «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Кроме того, представители Украины несколько раз прямо отказались исполнять требования Второго минского соглашения, в котором предусмотрена конституционная реформа, направленная на федерализацию страны.

Из-за позиции Киева на неопределенный срок был отложен новый саммит «нормандской четверки», который планируется провести в Париже. Недавно в Берлине в рамках подготовки к саммиту прошли переговоры внешнеполитических советников лидеров четырех стран. После них представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма дал понять, что подозревает лидеров Германии и Франции в том, что на саммите они с подачи Москвы будут подталкивать украинского президента Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам.