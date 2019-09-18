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Мотоциклист и сбитый им пешеход погибли в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге при наезде мотоциклиста на пешехода погибли оба участника ДТП.

Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, нетрезвый пешеход на вид около 30 лет попытался перейти дорогу в неположенном месте.

Управлявший мотоциклом Сергей Стариков 1976 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на мужчину, личность которого пока не установлена.

Оба получили черепно-мозговые травмы и множественные переломы, в результате чего скончались на месте, сообщил собеседник издания.

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