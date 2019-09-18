Мотоциклист и сбитый им пешеход погибли в Екатеринбурге
- 18 сентября 2019, 22:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Екатеринбурге при наезде мотоциклиста на пешехода погибли оба участника ДТП.
Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, нетрезвый пешеход на вид около 30 лет попытался перейти дорогу в неположенном месте.
Управлявший мотоциклом Сергей Стариков 1976 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на мужчину, личность которого пока не установлена.
Оба получили черепно-мозговые травмы и множественные переломы, в результате чего скончались на месте, сообщил собеседник издания.
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