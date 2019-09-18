Обвинивший Кевина Спейси в домогательствах мужчина умер, не дождавшись суда

Массажист из Калифорнии, обвинивший актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, скончался, не дождавшись начала судебного процесса.

Обстоятельства и причины смерти не называются, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на материалы суда.

По данным издания, массажист подал иск в сентябре 2018 года под вымышленным именем Джон Доу. Он утверждал, что Спейси домогался его в 2016 году во время сеанса массажа в частном доме в Малибу.

В мае 2019 года федеральный судья в Калифорнии дал делу «зеленый свет», несмотря на протест ответчика, вызванный утаиванием настоящего имени истца.

Месяц назад стороны пришли к согласию относительно судебного процесса, но в итоге истец его не дождался, пишет издание.

Кевин Спейси оказался в центре сексуального скандала после заявления актера Энтони Рэппа, обвинившего актера в том, что он домогался Рэппа в 1986 году, когда тому было всего 14 лет.

В ответ 58-летний Спейси не только извинился перед Рэппом, но и объявил, что теперь намерен жить как открытый гей.

Его покаяние и признание вызвали огромный общественный резонанс. На него обрушился шквал критики. Не пощадили актера ни журналисты, ни представители ЛГБТ-сообщества, ни члены его фан-клуба, которые решили распуститься. Кроме того, Международная телевизионная академия отказалась от вручения Спейси премии «Эмми» за заслуги в телеиндустрии