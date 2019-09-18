Мужчина попал под поезд на станции метро «Боровицкая»
- 18 сентября 2019, 18:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.
Инцидент произошел около 16:59.
Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажира, рассказали «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Движение поездов на серой ветке уже восстановлено, сообщает Мосметро в Twitter.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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