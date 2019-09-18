Мужчина попал под поезд на станции метро «Боровицкая»

Мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.

Инцидент произошел около 16:59.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажира, рассказали «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Движение поездов на серой ветке уже восстановлено, сообщает Мосметро в Twitter.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.