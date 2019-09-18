Россельхознадзор обнаружил в рыбе из Турции опасные вещества

В рыбе, поставляемой в Россию с одного из турецких предприятий, Россельхознадзор обнаружил ртуть и кадмий.

В сообщении ведомства уточняется, что кадмий нашли в форели, а ртуть — в дорадо.

При этом в сибасе, поставками которого занималось другое предприятие, были выявлены листерии.

В результате Россельхознадзор наложил запрет на ввоз продукции с этих предприятий с 16 сентября.

Ранее Россельхознадзор запретил с 10 августа ввоз в Россию косточковых и семечковых культур из Китая из-за случаев поставок продукции, зараженной опасными карантинными объектами.