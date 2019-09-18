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Россельхознадзор обнаружил в рыбе из Турции опасные вещества

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© pixabay.com

© pixabay.com

В рыбе, поставляемой в Россию с одного из турецких предприятий, Россельхознадзор обнаружил ртуть и кадмий.

В сообщении ведомства уточняется, что кадмий нашли в форели, а ртуть — в дорадо.

При этом в сибасе, поставками которого занималось другое предприятие, были выявлены листерии.

В результате Россельхознадзор наложил запрет на ввоз продукции с этих предприятий с 16 сентября.

Ранее Россельхознадзор запретил с 10 августа ввоз в Россию косточковых и семечковых культур из Китая из-за случаев поставок продукции, зараженной опасными карантинными объектами.

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Угрожающий взорвать метромост в Киеве мужчина открыл стрельбу

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В столице Украины неизвестный заявил о намерении взорвать метромост через Днепр, сообщает Национальная полиция страны.

Этот мост находится рядом со станцией киевского метро.

Позже появилась информация, что мужчина, угрожающий взрывом моста, открыл стрельбу.

Происходящее квалифицировано как подготовка теракта, на месте происшествия идет спецоперация, передает РИА Новости со ссылкой на главу полиции Киева.

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