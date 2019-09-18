Россельхознадзор обнаружил в рыбе из Турции опасные вещества
- 18 сентября 2019, 16:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В рыбе, поставляемой в Россию с одного из турецких предприятий, Россельхознадзор обнаружил ртуть и кадмий.
В сообщении ведомства уточняется, что кадмий нашли в форели, а ртуть — в дорадо.
При этом в сибасе, поставками которого занималось другое предприятие, были выявлены листерии.
В результате Россельхознадзор наложил запрет на ввоз продукции с этих предприятий с 16 сентября.
Ранее Россельхознадзор запретил с 10 августа ввоз в Россию косточковых и семечковых культур из Китая из-за случаев поставок продукции, зараженной опасными карантинными объектами.
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