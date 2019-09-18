Выбросившей кота в окно москвичке грозит до трех лет тюрьмы
- 18 сентября 2019, 16:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В отношении 36-летней жительницы Москвы, выбросившей кота из окна 4-го этажа, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Живодерке грозит до трех лет лишения свободы, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ранее в полицию обратилась с заявлением 30-летняя женщина, утверждавшая, что видела, как неизвестная выбросила животное из окна дома в Ермолаевском переулке.
Следствие установило, что жительница этого дома совершила такой жестокий поступок из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод.
В результате в ветеринарной клинике у пострадавшего животного были диагностированы тяжкие телесные повреждения. В настоящее время кот находится на лечении.
Его обидчице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что выбросивший кота с балкона житель Урала был приговорен к одному году лишения свободы в колонии строгого режима.
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