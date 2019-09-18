Выбросившей кота в окно москвичке грозит до трех лет тюрьмы

В отношении 36-летней жительницы Москвы, выбросившей кота из окна 4-го этажа, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Живодерке грозит до трех лет лишения свободы, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Ранее в полицию обратилась с заявлением 30-летняя женщина, утверждавшая, что видела, как неизвестная выбросила животное из окна дома в Ермолаевском переулке.

Следствие установило, что жительница этого дома совершила такой жестокий поступок из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод.

В результате в ветеринарной клинике у пострадавшего животного были диагностированы тяжкие телесные повреждения. В настоящее время кот находится на лечении.

Его обидчице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что выбросивший кота с балкона житель Урала был приговорен к одному году лишения свободы в колонии строгого режима.