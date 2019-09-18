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Выбросившей кота в окно москвичке грозит до трех лет тюрьмы

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© pixabay.com

© pixabay.com

В отношении 36-летней жительницы Москвы, выбросившей кота из окна 4-го этажа, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Живодерке грозит до трех лет лишения свободы, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Ранее в полицию обратилась с заявлением 30-летняя женщина, утверждавшая, что видела, как неизвестная выбросила животное из окна дома в Ермолаевском переулке.

Следствие установило, что жительница этого дома совершила такой жестокий поступок из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод.

В результате в ветеринарной клинике у пострадавшего животного были диагностированы тяжкие телесные повреждения. В настоящее время кот находится на лечении.

Его обидчице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что выбросивший кота с балкона житель Урала был приговорен к одному году лишения свободы в колонии строгого режима.

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Угрожающий взорвать метромост в Киеве мужчина открыл стрельбу

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В столице Украины неизвестный заявил о намерении взорвать метромост через Днепр, сообщает Национальная полиция страны.

Этот мост находится рядом со станцией киевского метро.

Позже появилась информация, что мужчина, угрожающий взрывом моста, открыл стрельбу.

Происходящее квалифицировано как подготовка теракта, на месте происшествия идет спецоперация, передает РИА Новости со ссылкой на главу полиции Киева.

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