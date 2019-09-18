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В Дагестане задержали сторонника ИГ, планировавшего теракт

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© Национальный антитеррористический комитет

© Национальный антитеррористический комитет

В Дагестане задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК.

В ведомстве отметили, что задержанный планировал террористический акт в отношении местных сотрудников правоохранительных органов и властей.

Молодой человек 2000 года рождения стал сторонником террористов в августе 2019 года.

Мужчину задержали в лесу при попытке достать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Как сообщал «Ридус», утром в среду, 18 сентября, в городе Чегем в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции (КТО). В результате во время боя были уничтожены два боевика.

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Угрожающий взорвать метромост в Киеве мужчина открыл стрельбу

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В столице Украины неизвестный заявил о намерении взорвать метромост через Днепр, сообщает Национальная полиция страны.

Этот мост находится рядом со станцией киевского метро.

Позже появилась информация, что мужчина, угрожающий взрывом моста, открыл стрельбу.

Происходящее квалифицировано как подготовка теракта, на месте происшествия идет спецоперация, передает РИА Новости со ссылкой на главу полиции Киева.

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