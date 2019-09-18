В Дагестане задержали сторонника ИГ, планировавшего теракт

В Дагестане задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК.

В ведомстве отметили, что задержанный планировал террористический акт в отношении местных сотрудников правоохранительных органов и властей.

Молодой человек 2000 года рождения стал сторонником террористов в августе 2019 года.

Мужчину задержали в лесу при попытке достать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Как сообщал «Ридус», утром в среду, 18 сентября, в городе Чегем в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции (КТО). В результате во время боя были уничтожены два боевика.