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В Твери пенсионерка умерла после укола недельной дозы инсулина

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© pixabay.com

© pixabay.com

Доследственную проверку по факту смерти 80-летней пенсионерки проводят следственные органы в Твери.

Информация об инциденте была обнаружен в ходе мониторинга местных СМИ.

Была обнаружена публикация, в которой говорится, что 2 сентября в Твери ухаживающая за пожилой женщиной сиделка вколола ей недельную дозу инсулина, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В публикации сообщается, что пенсионерка впала в кому, а затем скончалась, отмечает kp.ru.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе следствие организовало проверку обстоятельств смерти 74-летней жительницы города Асбеста Свердловской области. Известно, что перед смертью пенсионерка приходила на платный прием к врачу-кардиологу.

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Угрожающий взорвать метромост в Киеве мужчина открыл стрельбу

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В столице Украины неизвестный заявил о намерении взорвать метромост через Днепр, сообщает Национальная полиция страны.

Этот мост находится рядом со станцией киевского метро.

Позже появилась информация, что мужчина, угрожающий взрывом моста, открыл стрельбу.

Происходящее квалифицировано как подготовка теракта, на месте происшествия идет спецоперация, передает РИА Новости со ссылкой на главу полиции Киева.

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