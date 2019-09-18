В Твери пенсионерка умерла после укола недельной дозы инсулина

Доследственную проверку по факту смерти 80-летней пенсионерки проводят следственные органы в Твери.

Информация об инциденте была обнаружен в ходе мониторинга местных СМИ.

Была обнаружена публикация, в которой говорится, что 2 сентября в Твери ухаживающая за пожилой женщиной сиделка вколола ей недельную дозу инсулина, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В публикации сообщается, что пенсионерка впала в кому, а затем скончалась, отмечает kp.ru.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе следствие организовало проверку обстоятельств смерти 74-летней жительницы города Асбеста Свердловской области. Известно, что перед смертью пенсионерка приходила на платный прием к врачу-кардиологу.