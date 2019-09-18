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Умер экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен

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© ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Евдокимов

© ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Евдокимов

На 44-м году жизни скончался утром 18 сентября бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Риксен.

Информация о смерти футболиста появилась в официальном микроблоге в Twitter шотландского клуба «Рейнджерс», за который он выступал с 2000 по 2006 годы.

Как сообщал «Ридус», 10 июня нынешнего года смертельно больной нидерландский футболист, бывший полузащитник петербургского «Зенита» Фернандо Риксен пригласил всех желающих на свой «последний вечер».

В 2013 году у футболиста было диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз.

В январе 2018 года нидерландский футбольный клуб «Фортуна» установил Риксену прижизненный памятник на аллее перед стадионом команды в городе Ситтард.

В мае 2018 года спортсмен потерял способность говорить, однако он мог общаться благодаря компьютеру и устройству генерации речи.

Последние дни Риксен находился в хосписе города Эйрдри в Шотландии. В этой части Соединенного Королевства эвтаназия была легализована в 2010 году.

Футболист выступал за петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 год, в составе клуба стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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