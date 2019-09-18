На одиночные пикеты в защиту актера Устинова выстроилась очередь

В центре столицы у здания администрации президента РФ на Старой площади в среду, 18 сентября, проходят одиночные пикеты в защиту актера Павла Устинова.

По данным очевидцев, в настоящий момент собралась очередь из желающих принять участие в акции.

В частности, один из блогеров отметила, что в очереди стоят 132 человека.



Как сообщал «Ридус», в среду секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал приговор актеру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года колонии за нанесение увечий сотруднику Росгвардии во время несанкционированного митинга, вопиющей несправедливостью.

Турчак отметил, что несколько раз посмотрел видео с места задержания Устинова. По его мнению, актер «никого не трогал и не нарушал общественного порядка», а только пытался увернуться от несущихся на него с дубинками бойцов Росгвардии.



Секретарь генсовета призвал суд вышестоящей инстанции учесть все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова и тщательно изучить видеозаписи, как очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности актера.



Ранее за Павла Устинова заступился руководитель московского театра «Сатирикон» народный артист России Константин Райкин.



Напомним, что Павел Устинов был задержан 3 августа в Москве на Пушкинской площади во время несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Актеру было предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он оказывал сопротивление при задержании, в результате чего росгвардеец получил вывих плеча.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к 3,5 года колонии общего режима. Судья Алексей Криворучко отказался приобщать к делу видео задержания актера, предоставленное защитой.

Как сообщал «Ридус», сегодня был освобожден из-под стражи по решению суда фигурант так называемого «московского дела» Айдар Губайдулин, обвиняемый в покушении на насилие против представителя власти.