Шумков вступил в должность губернатора Курганской области

Вадим Шумков, победивший на выборах губернатора Курганской области с результатом 80,86% голосов, официально вступил в должность главы региона.

Торжественная церемония инаугурации состоялась в Большом зале Курганской областной филармонии.



Политолог Григорий Казанков отметил, что за время работы исполняющим обязанности губернатора Вадим Шумков показал, что он полностью соответствует запросам населения региона.

В Курганской области был некий застой. Экономика региона находилась в упадке. Однако Шумкову удалось начать реальные преобразования. Он очень серьезно изменил систему управления в регионе, а еще новый губернатор открыт к общению с людьми и действительно прислушивается к их мнению. Поэтому победа Шумкова не вызывает никаких сомнений. Он получил всенародную поддержку, — пояснил эксперт.

Напомним, что второе место на выборах губернатора занял кандидат от КПРФ Яков Сидоров с 9,7% голосов, а третье — у Татьяны Майбороды от «Справедливой России» — 4,7%. Замыкает список кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин с результатом в 3,33%.

Вадим Шумков был назначен на пост временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области 2 октября 2018 года по распоряжению президента России Владимира Путина. Новоиспеченный губернатор является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.