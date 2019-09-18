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Четыре российских пограничника пострадали при нападении браконьеров из КНДР

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© Станислав Варивода/ТАСС

© Станислав Варивода/ТАСС

В Японском море четверо российских пограничников пострадали при нападении северокорейских браконьеров, один из россиян получил огнестрельное ранение.

Инцидент произошел во вторник, 17 сентября. В акватории Японского моря в исключительной экономической зоне России пограничники обнаружили рыболовецкие суда под флагами КНДР.

Во время проверки одной их шхун браконьеры оказали пограничникам активное сопротивление.

Северокорейские суда и граждане задержаны, ведется их конвоирование к месту осмотра и производству следственных действий, сообщается на сайте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как ранее сообщал «Ридус», российские пограничники задержали за браконьерство более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны. Кроме того, сообщалось о ранении трех российских пограничников.

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