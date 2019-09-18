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В Кузбассе из-за подземных пожаров начала проседать земля

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© youtube.com

© youtube.com

В кузбасском городе Киселевске, где с мая пытаются ликвидировать подземное горение на законсервированных выработках старой шахты, началось проседание верхних слоев грунта, сообщает пресс-служба администрации Киселевска.

Отмечается, что проседание почвы связано с проводимыми работами по устранению подземного нагрева и не угрожает близлежащим домам.

В то же время местные жители в Киселевске опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой запечатлен процесс усадки грунта в районе подземных пожаров и трещины, идущие в сторону жилых домов.

Жители опасаются, что причиной движения грунта стало горение. По их мнению, поле того как залили водой канавы, начались обвалы.

Напомним, подземные пожары начались в жилом районе Киселевска в конце мая на месте заброшенных подземных выработок ликвидированной шахты.

В июне жители города обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище в его стране. Они рассказали о сложной экологической обстановке в регионе, произволе угледобывающих предприятий и подземных пожарах.

В связи с этим губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил мэру Киселевска помочь жителям города, обратившимся к премьер-министру Канады, и обеспечить их жильем.

В июле в Киселевске, как сообщал «Ридус», провалился под землю грузовик.

В августе суд в Кузбассе оштрафовал блогера из США Алину Симоне, которая фотографировала и снимала на видео встречу мэра Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями, которые жаловались на подземный пожар на закрытой шахте, на то, что грузовики с углем ездят по городским дорогам, и другие проблемы.

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