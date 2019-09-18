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Детей погибших сотрудников полиции отправят отдыхать во Вьетнам

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Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Лам договорились об организации отдыха для детей погибших сотрудников российской полиции на побережье Южно-Китайского моря.

«С подписанием программы совместных действий на 2019−2021 год стала возможной организация отдыха в России и Вьетнаме детей погибших сотрудников», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что в ходе встречи Колокольцев и То Лам также обменялись предложениями по координации усилий МВД России и компетентных органов Вьетнама в миграционной сфере, а еще обсудили различные аспекты подготовки кадров для правоохранительных структур.

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