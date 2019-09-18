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Более 70% россиян высказались против притока трудовых мигрантов

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© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

Почти три четверти граждан России (72%) убеждены, согласно данным социологического опроса «Левада-центра», что власти должны ограничить приток иностранцев, приезжающих в страну на заработки.

При этом каждый десятый россиянин (9%) не видит в приезде в Россию трудовых мигрантов ничего страшного.

В то же время 15% участников опроса равнодушны к миграционной политике властей.

Летом 2017 года против приезда в страну трудовых мигрантов высказались 58% российских граждан, через год их число достигло 67%.

Кроме того, сократилось количество россиян, равнодушных к миграционной политике властей. Так, летом 2017 года 30% респондентов заявляли, что что им все равно, есть мигранты в России или нет.

Настоящий опрос был проведен 22−28 августа 2019 года среди 1608 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 09:26

    Естественно! Но президенту, парламенту и правительству не до мнения большинства людей. С 1991 года государство в России обслуживает не трудовой народ (большинство), а капитал, держит в узде эксплуатируемое большинство в интересах эксплуататорского меньшинства.

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