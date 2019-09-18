Более 70% россиян высказались против притока трудовых мигрантов

Почти три четверти граждан России (72%) убеждены, согласно данным социологического опроса «Левада-центра», что власти должны ограничить приток иностранцев, приезжающих в страну на заработки.

При этом каждый десятый россиянин (9%) не видит в приезде в Россию трудовых мигрантов ничего страшного.

В то же время 15% участников опроса равнодушны к миграционной политике властей.

Летом 2017 года против приезда в страну трудовых мигрантов высказались 58% российских граждан, через год их число достигло 67%.

Кроме того, сократилось количество россиян, равнодушных к миграционной политике властей. Так, летом 2017 года 30% респондентов заявляли, что что им все равно, есть мигранты в России или нет.

Настоящий опрос был проведен 22−28 августа 2019 года среди 1608 респондентов в возрасте от 18 лет.