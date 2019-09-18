Названо условие списания долгов по штрафам в ГИБДД

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в Бюджетный кодекс, разрешающие гражданам избавиться от долгов по штрафам и налогам при условии прохождения процедуры личного банкротства.

«Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются. Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина», — сообщил «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.



«Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», — отметил он.



Груздев пояснил, что банкротство физических лиц — вещь неприятная, поскольку предусматривает жесткий аудит имущественного состояния гражданина, по результатам которого у него заберут все, что можно продать в счет погашения долгов. Лишь после этого он освобождается от оставшейся части долга, так что, возможно, просто заплатить свои дорожные штрафы выйдет дешевле.

По данным Судебного департамента за год банкротами были признаны 41,8 тысячи россиян, которым списали в общей сложности 153,7 миллиарда рублей долга. Из-за несовершенства действующего законодательства долги по платежам в бюджет все равно остались для них обязательными к погашению. Поправки в Бюджетный кодекс призваны исправить эту ситуацию.



Напомним, в следующем году у россиян появится возможность обжаловать штрафы за нарушения ПДД через интернет — соответствующий сервис чиновники обещают запустить на сайте «Госуслуги». Сервис позволит в онлайн-режиме обратиться не только в ГИБДД, но и к операторам парковок.

Как рассказывал «Ридус», в ожидании нововведений москвичи нашли еще один оригинальный способ не платить за парковку — накрывать свои автомобили камуфляжной сеткой, однако его эффективность находится под вопросом.