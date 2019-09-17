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В Госдуме оценили нападение северокорейских браконьеров на пограничников

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отказался считать посягательством на биологические ресурсы России инцидент в Японском море, где при задержании северокорейских браконьеров получили ранения три российских пограничника.

«Я надеюсь, что это частный и исключительный случай, он не носит системный характер. КНДР, как и многие другие страны, заинтересована в дружеских отношениях с нашим государством. Поэтому она даст свою принципиальную оценку произошедшему инциденту», — заявил Швыткин ФАН.

«Здесь налицо очевидный факт нарушения всех норм международного права в части проведения рыболовства. Так, вследствие этого инцидента наш МИД уже вызвал посла КНДР в России, где ему был выражен протест. Поэтому данный факт нужно рассматривать как исключительный, не носящий системного характера», — добавил депутат.

Швыткин посоветовал властям КНДР на будущее «выстроить систему пресечения и недопущения таких преступлений» и разобраться с проблемой браконьерства.

Напомним, российские пограничники задержали за браконьерство более 80-ти граждан КНДР, две рыболовные шхуны, и одиннадцать мотоботов, осуществлявших браконьерский промысел. Большая группа корейцев, находившихся на борту одной из шхун, совершила вооруженное нападение на членов осмотровой группы российского пограничного корабля. Оба северокорейских судна были отконвоированы в Находку.

Как рассказывал «Ридус», предыдущий громкий случай столкновения агрессивных северокорейских браконьеров с российскими пограничниками произошел в 2016 году. Последним потребовалась помощь спецназа ФСБ для осмотра рыбопромыслового судна «Дае Янг 10», промышлявшего в исключительной экономической зоне РФ. Тогда ранение получил один боец ФСБ и девять браконьеров, один из которых впоследствии скончался.

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