Адвокату экс-премьера Дагестана Гамидова предъявлено обвинение

Адвокату Дагиру Хасавову, задержанному в Лефортовском суде, предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний.

Как сообщил ТАСС его адвокат Нариман Аджиев, Хасавов задержан на 48 часов.

По словам Аджиева, свою вину его подзащитный не признаёт.

Ранее о задержании адвоката экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова сообщил агентству его коллега Эдуард Исецкий, который связал произошедшее с комментариями по делу, размещенными Хасавовым в соцсетях.

Исецкий заявил, что на защиту бывших дагестанских чиновников оказывалось давление. Кроме того, по его словам, суд во время процесса оцепляли несколько десятков вооруженных сотрудников для государственной защиты прокуроров.

Ранее «Ридус» писал о том, что 5 февраля 2018 года, были задержаны врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, а также два его заместителя — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Они проходят по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию социальных программ.

При обыске у Гамидова нашли золотой пистолет ТТ, два пистолета «Беретта», два автомата Калашникова и боеприпасы.

