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Истребители пяти стран сопровождали два Ту-160 над Балтикой

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© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России совершали свой полет над Балтийским морем в сопровождении истребителей пяти европейских стран.

В заявлении Минобороны РФ поясняется, что два ракетоносца Ту-160 выполняли 7-часовой плановый над нейтральными водами Балтики.

«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — приводит ФАН сообщение министерства.

В ведомстве уточнили, что российские бомбардировщики уже вернулись на аэродром базирования.

Как отмечает агентство, пресс-служба ВВС Бельгии признала, что истребители были подняты в воздух для сопровождения российских Ту-160 и Су-27. Примечательно, что это была первая подобная операция для бельгийских ВВС.

В январе США и Канада подняли несколько истребителей и самолет дальнего радиолокационного обнаружения для сопровождения российских Ту-160, совершавших полет в Арктике вблизи воздушного пространства Канады.

В апреле на перехват российских бомбардировщиков вылетали два истребителя британских королевских ВВС «Тайфун».

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