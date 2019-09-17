Адвокат Горгадзе прокомментировал ситуацию с Павлом Устиновым

Комментируя вынесенный 24-летнему актеру Павлу Устинову приговор, адвокат Шота Горгадзе признался, что в этом деле у него больше вопросов, чем ответов.

Например, юрист не может понять, по какой причине суд отказался приобщить в качестве доказательства видеозапись задержания Устинова.

Кроме того, Горгадзе не увидел других доказательств виновности Устинова, кроме показаний сотрудников правоохранительных органов. Также ему не ясна линия защиты подсудимого.

По мнению адвоката, отказ суда приобщать к материалам дела видеозапись и просматривать ее может крыться не в нежелании суда, а в отсутствии процессуального основания для приобщения видеозаписи к материалам дела в качестве доказательства защиты.

«Дело в том, что судебный процесс строго регламентирован и подчинен нормам процессуального кодекса», — пишет Горгадзе в своем Telegram-канале. Они должны четко соответствовать понятию допустимости, поясняет он.

По его словам, если не указан источник законного получения доказательства, то суд не имеет права приобщать видеозапись к материалам дела и просматривать ее.

«Если бы стояла задача сажать всех, кто принимал участие в несанкционированных акциях протеста, то почему тогда СК РФ признал отсутствие состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и других?», — задается вопросом Горгадзе.

Значит, все дело в доказательной базе, а не в мифическом указании Кремля сажать всех подряд, полагает он.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы признал 24-летнего актера Павла Устинова виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил его 3,5 годам лишения свободы. По версии следствия, на акции протеста, прошедшей в столице 3 августа, он при задержании вывихнул плечо сотруднику ОМОНа.