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В турецком отеле скончался турист из России

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© pixabay.com

© pixabay.com

В турецкой Анталье в пятизвездочной гостинице скончался 65-летний российский турист.

Как сообщает Gunhaber, мужчина умер на глазах у жены.

Когда он упал на пол, женщина обратилась за помощью, однако врачи оказались не в силах спасти россиянина.

По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Тело передано в местный морг для установления причины смерти, пишет издание.

Ранее сообщалось о гибели российского юноши, получившего травмы во время парасейлинга в турецкой Анталье.

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