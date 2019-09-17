В турецком отеле скончался турист из России
- 17 сентября 2019, 19:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В турецкой Анталье в пятизвездочной гостинице скончался 65-летний российский турист.
Как сообщает Gunhaber, мужчина умер на глазах у жены.
Когда он упал на пол, женщина обратилась за помощью, однако врачи оказались не в силах спасти россиянина.
По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.
Тело передано в местный морг для установления причины смерти, пишет издание.
Ранее сообщалось о гибели российского юноши, получившего травмы во время парасейлинга в турецкой Анталье.
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