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Названо число северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

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© youtube.com

© youtube.com

Российские пограничники задержали за браконьерство более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, принятыми мерами пресечена противоправная деятельность северокорейких браконьеров, выявленных в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне РФ.

В связи с инцидентом в МИД был вызван временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве. Он находился на Смоленской площади более часа, от комментариев дипломат отказался, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, осуществлявших браконьерский промысел. Более 45 человек, находившихся на борту одной из шхун, совершили вооруженное нападение на членов осмотровой группы российского пограничного корабля, в результате чего трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Оба северокорейских судна были задержаны, их конвоируют в Находку.

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