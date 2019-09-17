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006616

Министры обороны РФ и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества

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© Вадим Савицкий/ТАСС

© Вадим Савицкий/ТАСС

В Москве состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу с его казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым.

В ходе беседы они обсудили перспективы развития сотрудничества военных ведомств двух стран.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что вооруженные силы России и Казахстана связывает не просто дружба, а стратегическое сотрудничество и союзнические отношения.

Он добавил, что эти отношения поддерживаются на всех уровнях, включая ОДКБ, ШОС и СНГ.

Шойгу напомнил о военных учениях «Центр-2019», которые в настоящее время проходят в том числе на полигонах Казахстана, и отметил успешное участие команды Казахстана в Армейских международных играх.

«Важно, что три конкурса проходили на полигонах Казахстана», — приводятся слова главы российского военного ведомства на сайте Минобороны.

В свою очередь Нурлан Ермекбаев заявил, что Россия для Казахстана не просто стратегический партнер, но и союзник. Он также предложил обсудить вопросы, связанные с нормативно-правовой базой, совместными мероприятиями оперативной и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством и обучением кадров.

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