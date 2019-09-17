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После гибели сына в «Крестах» мать добилась компенсации в 500 тыс. рублей

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© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

Матери заключенного, скончавшегося в СИЗО «Кресты», Санкт-Петербургский городской суд присудил компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Таким образом, более чем в два раза была увеличена сумма компенсации, взысканная с ответчиков Куйбышевским районным судом.

Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города, суд установил, что в 2015 году сын Ирины Султановой был задержан полицией по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, а в качестве меры пресечения ему было избрано содержание под стражей в «Крестах».

Несмотря на то, что подозреваемый страдал тяжелым психическим заболеванием, с момента задержания ему не был обеспечен необходимый медицинский уход, поскольку следователь не принял во внимание документы о состоянии здоровья заключенного.

В итоге мужчина был обнаружен в камере без признаков жизни, госпитализирован в Елизаветинскую больницу, где умер через три дня.

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