найти ×
   
  • USD +0.29
    64.12
  • EUR -0.07
    70.60
СохранитьСохранено0
×

102266

Суд приговорил экс-офицера ОМОН к 7 с половиной годам колонии

Small default
© ТАСС/ Александра Мудрац

© ТАСС/ Александра Мудрац

К 7,5 годам лишения свободы приговорил Хорошевский районный суд Москвы бывшего командира батальона ОМОН Михаила Пыталева, сообщает ТАСС.

Кроме того, обвиняемый должен уплатить штраф в размере 4 миллионов рублей, а также ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение шести лет.

Экс-омоновец признан виновным в вымогательстве взятки в размере 3 млн рублей за охрану предпринимателя, находящегося под государственной защитой, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в мае прошлого года командира батальона ОМОН Михаила Пыталева задержали в Москве с поличным во время получения им 2 миллионов рублей.

Следствие предполагало, что за продление мер по обеспечению безопасности сотрудник спецподразделения Росгвардии требовал на 1 миллион рублей больше. Пыталев якобы обещал передать часть этих денег сотрудникам столичного главка МВД, которые занимаются защитой фигурантов уголовных дел.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
003504читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
292650105читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

11025548читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

3026607читать позжечитаю позже