Суд приговорил экс-офицера ОМОН к 7 с половиной годам колонии

К 7,5 годам лишения свободы приговорил Хорошевский районный суд Москвы бывшего командира батальона ОМОН Михаила Пыталева, сообщает ТАСС.

Кроме того, обвиняемый должен уплатить штраф в размере 4 миллионов рублей, а также ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение шести лет.

Экс-омоновец признан виновным в вымогательстве взятки в размере 3 млн рублей за охрану предпринимателя, находящегося под государственной защитой, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в мае прошлого года командира батальона ОМОН Михаила Пыталева задержали в Москве с поличным во время получения им 2 миллионов рублей.

Следствие предполагало, что за продление мер по обеспечению безопасности сотрудник спецподразделения Росгвардии требовал на 1 миллион рублей больше. Пыталев якобы обещал передать часть этих денег сотрудникам столичного главка МВД, которые занимаются защитой фигурантов уголовных дел.

