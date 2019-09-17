Аэротакси Volovopter 2X протестировали в городе

Компания Volocopter заявила о том, что первый этап испытания аэротакси прошел успешно. Воздушное такси Volovopter 2X протестировали в реальных городских условиях в Штутгарте.

Сообщается, что пока испытания проходят без пассажиров на борту. Аэротакси взлетело и успешно приземлилось на спортивной площадкой в центре города.

Напомним, что первые тесты аэротакси были проведены еще в 2013 году. Сейчас компания готовится к финальным испытаниям, после которых Volovopter 2X сможет официально заняться перевозкой пассажиров.

Volovopter 2X — мультикоптер, рассчитанный на перевозку двух человек весом не более 160 кг. Одного заряда батареи хватит, чтобы совершить поездку дальностью 35 км при максимальной скорости в 110 км/час.

В проект летающего такси включена обычная GPS-навигация, которая будет доставлять пассажира по указанному маршруту. Также инженерами создается система, которая будет ориентироваться в реальном времени и облетать препятствия, если они вдруг появятся на пути у дрона.

Для безопасности пассажиров такси оборудовано резервной батареей, мотором и парашютами.