найти ×
   
  • USD +0.29
    64.12
  • EUR -0.07
    70.60
СохранитьСохранено0
×

-103602

Во время выступления президента Афганистана погибли 24 человека

Small default
© EPA\TASS

© EPA\TASS

В центральной части Афганистана в городе Чарикар, расположенного в провинции Парван, произошел взрыв во время выступления президента страны Ашрафа Гани, сообщает афганский телеканал Tolo News.

В результате происшествия погибли 24 человека, ранения и травмы получили более 30 человек.

По данным телеканала, президент страны не пострадал.

Отмечается, что пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

Как сообщал «Ридус», два дня назад в Афганистане в результате авиаудара правительственных сил был убит теневой губернатор провинции Саманган, представитель террористической организации «Талибан».*

Двумя неделями ранее в городе Кунгуз, центре одноименной провинции на севере Афганистана, в результате нападения талибов* погибли 20 представителей сил безопасности и пять мирных жителей. Кроме того, не менее 80 человек, в основном гражданских лиц, получили ранения различной степени тяжести.

_______________

* запрещенная в России террористическая организация

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
003504читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
27467496читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Интернет
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети

Будущие врачи отрабатывают приемы на самой разнообразной еде.

3021069читать позжечитаю позже

Интернет
Юмор
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ21 августа

А заодно запустила стихийный флешмоб.

9011314читать позжечитаю позже