Во время выступления президента Афганистана погибли 24 человека

В центральной части Афганистана в городе Чарикар, расположенного в провинции Парван, произошел взрыв во время выступления президента страны Ашрафа Гани, сообщает афганский телеканал Tolo News.

В результате происшествия погибли 24 человека, ранения и травмы получили более 30 человек.

По данным телеканала, президент страны не пострадал.

Отмечается, что пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

Как сообщал «Ридус», два дня назад в Афганистане в результате авиаудара правительственных сил был убит теневой губернатор провинции Саманган, представитель террористической организации «Талибан».*

Двумя неделями ранее в городе Кунгуз, центре одноименной провинции на севере Афганистана, в результате нападения талибов* погибли 20 представителей сил безопасности и пять мирных жителей. Кроме того, не менее 80 человек, в основном гражданских лиц, получили ранения различной степени тяжести.

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* запрещенная в России террористическая организация