В парламенте Крыма отвергли идею двойного названия республики

Спикер Госсовета Республики Крым первого созыва, председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов заявил, что идея ввести второе название региона — Таврида — является популизмом, сообщает «Интерфакс».

Я противник этих идей, у нас в Крыму есть, чем заниматься, — подчеркнул Константинов.

Он добавил, что весь мир знает полуостров именно как Крым, поэтому нет смысла что-либо менять или дополнять в его названии.

Пока я спикер, этого не будет, — приводит агентство слова Константинова, кандидатура которого выдвинута на пост парламента второго созыва.

Как сообщал «Ридус», вице-премьер Крыма — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал в понедельник, 16 сентября, инициативу крымских греков ввести второе название республики.

Ранее с инициативой переименовать Республику Крым в Республику Крым-Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.

