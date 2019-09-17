найти ×
   
  • USD
    63.83
  • EUR
    70.67
СохранитьСохранено0
×

00174

В парламенте Крыма отвергли идею двойного названия республики

Small default
© Владимир Смирнов/ТАСС

© Владимир Смирнов/ТАСС

Спикер Госсовета Республики Крым первого созыва, председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов заявил, что идея ввести второе название региона — Таврида — является популизмом, сообщает «Интерфакс».

Я противник этих идей, у нас в Крыму есть, чем заниматься, — подчеркнул Константинов.

Он добавил, что весь мир знает полуостров именно как Крым, поэтому нет смысла что-либо менять или дополнять в его названии.

Пока я спикер, этого не будет, — приводит агентство слова Константинова, кандидатура которого выдвинута на пост парламента второго созыва.

Как сообщал «Ридус», вице-премьер Крыма — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал в понедельник, 16 сентября, инициативу крымских греков ввести второе название республики.

Ранее с инициативой переименовать Республику Крым в Республику Крым-Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
009510читать позжечитаю позже
Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II
17119704читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

524959093читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-2548489читать позжечитаю позже