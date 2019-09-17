Стартовал эксперимент по «полету» человека в ванне

Институт медико-биологических проблем РАН объявил старт экперимента по нахождению человека в условиях, приближенных к невесомости. Отбор добровольцев уже начат, и отважным испытателям придется провести 5 дней в иммерсионной ванне.

Такой эксперимент поможет узнать, какие процессы происходят в организме космонавтов во время полета.

Напомним, что иммерсионная ванна — бассейн, заполненный чаще всего водой и накрытый сверху водонепроницаемой пленкой, площадь которой существенно превышает площадь бассейна.

В емкость с водой помещают человека в специальном водонепроницаемом костюме. Доброволец погружается в ванну, пока его вес не будет уравновешен вытесненной жидкостью. Ощущения, которые будет чувствовать человек, будут схожи с условиями невесомости.

Медики уверяют, что данный эксперимент очень сложен как физически, так и морально. Добровольцы на протяжении 5 дней будут ограничены в движении и общении.

В исследовании могут принять участие мужчины в возрасте от 24 до 40 лет, ростом до 180 сантиметров и весом до 80 кг. Кроме того, у них не должно быть хронических заболеваний и вредных привычек.

До погружения в ванну и после участникам предстоит пройти подготовку, поэтому весь эксперимент займет примерно 3 недели.

В течение всего исследования испытатели будут находиться под круглосуточным наблюдением врача. Кроме того, ученые обещают добровольцам денежное вознаграждение и незабываемые ощущения.

