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Стартовал эксперимент по «полету» человека в ванне

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© РАН

© РАН

Институт медико-биологических проблем РАН объявил старт экперимента по нахождению человека в условиях, приближенных к невесомости. Отбор добровольцев уже начат, и отважным испытателям придется провести 5 дней в иммерсионной ванне.

Такой эксперимент поможет узнать, какие процессы происходят в организме космонавтов во время полета.

Напомним, что иммерсионная ванна — бассейн, заполненный чаще всего водой и накрытый сверху водонепроницаемой пленкой, площадь которой существенно превышает площадь бассейна.

В емкость с водой помещают человека в специальном водонепроницаемом костюме. Доброволец погружается в ванну, пока его вес не будет уравновешен вытесненной жидкостью. Ощущения, которые будет чувствовать человек, будут схожи с условиями невесомости.

Медики уверяют, что данный эксперимент очень сложен как физически, так и морально. Добровольцы на протяжении 5 дней будут ограничены в движении и общении.

В исследовании могут принять участие мужчины в возрасте от 24 до 40 лет, ростом до 180 сантиметров и весом до 80 кг. Кроме того, у них не должно быть хронических заболеваний и вредных привычек.

До погружения в ванну и после участникам предстоит пройти подготовку, поэтому весь эксперимент займет примерно 3 недели.

В течение всего исследования испытатели будут находиться под круглосуточным наблюдением врача. Кроме того, ученые обещают добровольцам денежное вознаграждение и незабываемые ощущения.

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