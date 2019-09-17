ФСБ и МВД пресекли деятельность террористических ячеек в 17 регионах страны

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных заявил, что в 2019 году сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность законспирированных ячеек террористов в 17 регионах России.

По его словам, деятельность законспирированных ячеек запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» только в этом году была выявлена и пресечена на территории Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, Краснодарского, Красноярского и Ставропольского краев, а также Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Об этом генерал рассказал в статье, опубликованной в журнале «Полиция России».

Ильиных подчеркнул, что за первое полугодие нынешнего года МВД совместно с ФСБ выявили 972 преступления террористического характера, отмечает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», в последних числах августа сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Кабардино-Балкарии.

Ранее управление ФСБ по Ингушетии ввело режим контртеррористической операции в селе Вознесенское Малгобекского района республики, где был выявлен боевик.

Перед тем сотрудники управлений ФСБ по Владимирской и Рязанской области задержали участников террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть под Владимиром.