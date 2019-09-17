В Казахстане спасли трехлетнего ребенка, застрявшего в стиральной машине

В казахском городе Чимкент трехлетний ребенок, играя, залез в барабан стиральной машины и застрял там.

Мальчик очень испугался и стал сильно кричать. Родители попытались вытащить сына, но у них ничего не вышло.

Тогда они позвонили в городской департамент по чрезвычайным ситуациям.

На место выехало спасательное подразделение в составе четырех человек.



Спасатели разрезали барабан машины ножницами по металлу и освободили ребенка.

В департаменте сообщили, что состояние мальчика в настоящее время удовлетворительное.

Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года на Камчатке 9-летний ребенок задохнулся в барабане стиральной машины.