Путин припомнил Трампу обещание вывести войска из Сирии

Президент России Владимир Путин выразил надежду на исполнение Вооруженными силами США указа президента США Дональда Трампа о выводе американских военных из Сирии.

«Что касается американских Вооруженных сил, то они присутствуют на территории Сирии незаконно. Всем это хорошо известно. Будем исходить из того, что принятое президентом Соединенных Штатов господином Трампом решение о выводе американских военных из Сирии будет реализовано и доведено до конца», — цитирует ТАСС выступление Путина на саммите России, Ирана и Турции в Анкаре.

Российский лидер подчеркнул, что территориальная целостность Сирии после победы на террористами должна быть восстановлена в полном объеме. «Это касается и вывода всех иностранных войск с территории Сирии», — отметил Владимир Путин.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, при этом с 2014 года в нем под предлогом борьбы с международными террористическими организациями участвуют США и их союзники. Российские войска находятся в Сирийской Арабской Республике по официальной просьбе и приглашению Дамаска. В сентябре 2015 года президент Владимир Путин объявил о начале военной операции Сирии для уничтожения террористов, в том числе прибывших в эту страну из России.

Помимо войны с террористами, Россия и США решили судьбу президента Сирии Башара Асада. Американцы добивались его ликвидации руками вооруженных отрядов оппозиции, тогда как российские военные специалисты помогли Асаду избежать судьбы казненного президента Ирака Саддама Хусейна. В итоге позиция американских властей в отношении Сирии была серьезно скорректирована: в Госдепе заявили, что Вашингтон более не намерен добиваться отставки президента Башара Асада.

В декабре 2018 года США приступили к полному выводу войск из Сирии. Из-за несогласия с этим решением президента Дональда Трампа в отставку подал глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис. Однако месяцем позже, 11 января, госсекретарь Майк Помпео объявил, что Силы международной коалиции во главе с США продолжат наносить авиаудары по территории Сирии даже после вывода войск в связи с «победой над террористами». В феврале стало известно о решении Трампа временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе нескольких сотен человек.



Как сообщал «Ридус», на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о завершении войны в Сирии, отметив, что страна постепенно возвращается к мирной жизни, а отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных сирийскому правительству, таких как Идлиб и восточный берег реки Евфрат.