СМИ: в Черногории у российского лайнера загорелся двигатель

В аэропорту черногорского города Тиват у самолета российской авиакомпании Red Wings, прибывшего из Москвы, загорелся двигатель.

По свидетельству очевидцев, это случилось перед тем, как лайнер должен был вылететь в Санкт-Петербург, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на месте происшествия работают экстренные службы. Детали инцидента уточняются.

Как сообщал «Ридус», 15 августа следовавший из Москвы в Симферополь пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа и возгорания двигателей из-за попадания в них птиц. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.

