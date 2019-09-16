СМИ: в Черногории у российского лайнера загорелся двигатель
- 16 сентября 2019, 22:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В аэропорту черногорского города Тиват у самолета российской авиакомпании Red Wings, прибывшего из Москвы, загорелся двигатель.
По свидетельству очевидцев, это случилось перед тем, как лайнер должен был вылететь в Санкт-Петербург, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, на месте происшествия работают экстренные службы. Детали инцидента уточняются.
Как сообщал «Ридус», 15 августа следовавший из Москвы в Симферополь пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа и возгорания двигателей из-за попадания в них птиц. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.
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