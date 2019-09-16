СМИ: Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков и его жена Евгения Васильева стали родителями троих детей, сообщает ФАН со ссылкой на источники из окружения этой супружеской пары.

СМИ узнали об этом после обращения Васильевой в Мещанский суд Москвы с иском против агентства «Свитчайлд», подбирающего суррогатных матерей.

Как стало известно изданию, ранее супруги обратились к услугам суррогатной матери, а также усыновили еще мальчика и девочку.

Все трое детей будут носить фамилию матери, а не отца, поскольку при регистрации рожденного суррогатной матерью малыша у Васильевой возникли проблемы. В Хамовническом загсе ей напомнили, что ребенок может быть зарегистрирован только мужем и женой, а на тот момент Васильева в официальном браке не состояла.

О том, что экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков и бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева поженились, сообщил 14 июля 2018 года телеведущий Андрей Малахов.



Сердюков отказался комментировать эту информацию, намекнув на то, что ее придумали.



Напомним, бывший министр обороны Анатолий Сердюков ушел со своей должности в 2012 году из-за скандала. Тогда выяснилось, что в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис» произошли крупные денежные хищения.

В растрате более 800 миллионов рублей обвинили Евгению Васильеву и приговорили ее к пяти годам лишения свободы. Однако она добилась условно-досрочного освобождения из колонии через 3,5 месяца.