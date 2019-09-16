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Москвич выиграл в лотерею почти 300 млн рублей

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Выигрыш жителя Москвы в лотерею составил более 286 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте «Столото», выигрышным оказался лотерейный билет Гослото «4 из 20», приобретенный москвичом за 200 рублей.

Чтобы получить причитающуюся ему сумму, счастливчику нужно обратиться в центр «Столото» в Москве.

Имя победителя хранится в тайне.

Ранее сообщалось, что житель Магадана выиграл в лотерею 2 млн рублей, не угадав ни одного числа.

«Ридус» также писал о том, более половины победителей лотерей тратят свой выигрыш на приобретение недвижимости.

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