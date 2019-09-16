Приговор актеру Павлу Устинову, который получил 3,5 года лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника полиции, станет сигналом всем остальным молодым людям, «превратившим протест в игру по собиранию лайков». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» глава фонда «Научный центр имени К. П. Орловского», доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Наказание назначено по нижней планке статей, которые предусматривают ответственность за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Так что приговор вполне адекватен. Теперь попытки продолжить игру по собиранию лайков будут заканчиваться для молодых людей такими решениями суда. Я очень рекомендую всем попробовать проследить судьбу тех людей, которые попадут в места лишения свободы за учинение беспорядков в ходе несанкционированных митингов, и посмотреть, как они потом будут устраиваться в нормальной социальной жизни. Как только человек попадает в колонию, игра заканчивается, начинается обычная жизнь заключенного», — заявил эксперт.

Карнаухов добавил, что сопротивление полицейским — это особо тяжкое преступление, причем не только в России, но и в других цивилизованных странах мира.

Это сопротивление механизму. Если ты хочешь применить насилие против правоохранительной машины, то будь готов к тому, что ты можешь лишиться свободы. К сожалению, сегодня у многих молодых людей отсутствует всякое понимание законности, — заключил Сергей Карнаухов.

Адвокат Алексей Мельников в свою очередь отметил, что гражданин обязан подчиняться любому требованию сотрудников полиции. А если эти требования кажутся незаконными, то свои права нужно защищать правовыми методами, а не кулаками.

«Если сотрудники просят освободить территорию или еще что-то, то законопослушный гражданин должен подчиняться. Если ему покажется, что требования незаконны или как-то нарушают его права, он может их обжаловать, это единственный способ борьбы. То есть не подчиняться и игнорировать требования — закон не разрешает», — цитирует Мельникова РАПСИ.



Напомним, что актер, по версии следствия, принимал активное участие в несанкционированном митинге оппозиции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 3 сентября. Когда сотрудник Росгвардии предпринял попытку задержания Павла, тот якобы вывихнул правоохранителю плечевой сустав.



Ранее за Павла Устинова заступился руководитель московского театра «Сатирикон» народный артист России Константин Райкин.

«Он просто стоял на Пушкинской площади, ждал товарища. Да, он находился неподалеку от группы протестующих, но он был отдельно от них. В это время подошли полицейские, завалили его, побили дубинками, а потом ему инкриминировали уголовное дело. Я видел видеозаписи, которые говорят о том, что он невиновен. Кроме того, я лично знаю Устинова, он учился на артиста в моем классе. Я могу за него поручиться и готов его поддержать», — заявил Райкин.

Во время предвыборной гонки в подписных листах у многих независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Данное решение Мосизбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

В ходе несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка было задержано около 600 человек.

До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.