«Мужики не дурят там»: Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что в парламенте страны должно быть не менее трети женщин, сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

По его словам, в этом случае законодательная ветвь власти находится в стабильном положении.

Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе, — приводит агентство слова белорусского лидера, произнесенные во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Спикер в свою очередь отметил, что Белоруссия среди других стран занимает лидирующие позиции по количеству женщин-парламентариев.

Ранее, как сообщал «Ридус», Лукашенко рассказал, кто в Белоруссии должен прийти ему на смену.

