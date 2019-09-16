«Мужики не дурят там»: Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины
- 16 сентября 2019, 13:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что в парламенте страны должно быть не менее трети женщин, сообщает белорусское государственное агентство БелТА.
По его словам, в этом случае законодательная ветвь власти находится в стабильном положении.
Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами. Это очень сильный стабилизирующий фактор в любом обществе, — приводит агентство слова белорусского лидера, произнесенные во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.
Спикер в свою очередь отметил, что Белоруссия среди других стран занимает лидирующие позиции по количеству женщин-парламентариев.
Ранее, как сообщал «Ридус», Лукашенко рассказал, кто в Белоруссии должен прийти ему на смену.
Войти через социальные сети: