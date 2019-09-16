В России впервые применили на учениях комплекс РЭБ «Палантин»

Впервые во время военных учений был применен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оперативно-тактического уровня «Палантин», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Комплекс был использован для прикрытия межвидовой группировки войск в ходе учений на юго-западе России в Воронежской области.

В пресс-службе отметили, что в полосе шириной около тысячи километров батальонная тактическая группа комплекса подавляла систему радиосвязи и радиоэлектронной разведки условного противника.

Новейший комплекс РЭБ предназначен для подавления уже существующих систем радиосвязи противника, а также тех, что могут появиться в перспективе.

Кроме того, комплекс может быть использован для ведения радиоэлектронной разведки.

Ранее, как сообщал «Ридус», генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Серегей Чемезов назвал сроки серийного производства новейшего российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500.