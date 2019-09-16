Туристы несколько месяцев расплачивались в Сочи фальшивыми купюрами

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Перми, сбывавших на курорте в течение нескольких месяцев фальшивые пятитысячные купюры.

Правоохранители задержали 24-летнего мужчину, собиравшегося расплатиться в одном из магазинов сомнительной пятитысячной купюрой. Проведенная экспертиза подтвердила, что банкнота поддельная.

Позже в полиции выяснили, что житель Перми вместе со своим ровесником и земляком уже несколько месяцев сбывал здесь фальшивые купюры.

Во время личного досмотра задержанных и обыска по их месту временного проживания были обнаружены еще 18 поддельных денежных банкнот номиналом 5 тысяч рублей.

Задержанные рассказали во время допроса, что приобрели фальшивые купюры в количестве 50 штук на одном из интернет-сайтов.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело статье Уголовного кодекса РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Дело направлено в суд, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до восьми лет лишения свободы.