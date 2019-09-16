При пожаре в жилом доме в Красноярске погиб прокурор города Лесосибирска

В Красноярске во время пожара в жилом доме погиб прокурор города Лесосибирска Василий Федорцов, его жена и двое детей, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

Мужчине было 36 лет. Он возглавил городскую прокуратуру в апреле нынешнего года, а органах прокуратуры он работал с 2006 года.

Информацию подтвердили агентству в краевой прокуратуре. По словам старшего помощника прокурора края Ольги Гайдук, погибли семья Федорцова и семья его сестры.

Как сообщал «Ридус», во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Красноярске погибли четверо детей и четверо взрослых.



Возгорание произошло на улице Гусарова. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

