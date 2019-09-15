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-1012021

Су-35 и Бе-200 провели тестовые полеты над Стамбулом

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© youtube.com

© youtube.com

Тестовые полеты в небе над Стамбулом провели в воскресенье, 15 сентября, российские самолеты Су-35 и Бе-200, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Воздушные суда прибыли в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест», который состоится в Стамбуле 17−22 сентября.

Российский Су-35 в течение 15 минут демонстрировал фигуры высшего пилотажа, отмечает агентство.

Видео с полетом многофункционального истребителя Су-35 опубликовало издание Turkiye Gazetesi.

Взлетевший вслед за ним самолет-амфибия Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.

Как сообщал «Ридус», в конце августа назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки новейших российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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