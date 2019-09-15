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В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за подъема воды в Неве

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В Петербурге в связи с вероятным подъемом воды в Неве до опасных значений закрыли затворы дамбы на судопропускных сооружениях.

В связи с этим движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.

Соответственно, временно изолирована от Финского залива акватория Невской губы временно изолирована, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что метеорологи прогнозировали в Петербурге в воскресенье усиление ветра с порывами до 15−17 метров в секунду, а также повышение уровня воды до опасных значений (+150… +160 см).

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