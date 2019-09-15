Зашедший в Черное море десантный корабль США направился в Грузию

Согласно данным международной системы AIS, быстроходное военно-транспортное судно ВМС США Yuma, зашедшее в пятницу, 13 сентября, в акваторию Черного моря, направляется в Грузию.

Предположительно, утром в понедельник, 16 сентября, военный корабль может зайти в грузинский порт Поти.

Как ранее сообщал «Ридус», российские военные следят за американским быстроходным военно-транспортным кораблем.

Дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют «непрерывное слежение за американским судном».

USNS Yuma — один из новейших вспомогательных десантных кораблей в составе ВМС США. Он предназначен для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Судно заходит в Черное море третий раз с начала года.