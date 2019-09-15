Глава Бурятии показал пример общения с протестующими

В Улан-Удэ состоялся митинг с требованием провести перевыборы мэра города, на котррых победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, кандидатуру которого поддержала «Единая Россия», сообщает URA.RU.

По некоторым данным, на акцию протеста пришло около 350 человек.

Глава Республики Бурятии Алексей Цыденов планировал выступить перед собравшимися на митинге, однако организаторы не предоставили ему такую возможность.

В результате Цыденову пришлось общаться с жителями республиканской столицы прямо в толпе.

Общение главы Бурятии с недовольными гражданами на акциях протеста может стать примером для других глав регионов, заявил агентству член ассоциации политических юристов России Николай Васюткин

По его словам, большинство участников акции — обычные жители, которые недовольны, что их насущные проблемы никак не решаются.

Выход к ним Цыденова показал, что глава республики не боится диалога, отметил эксперт.