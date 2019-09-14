Кокорин может отправиться в «Сочи»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин может перейти в клуб «Сочи», сообщает «Чемпионат.com».

В настоящее время обсуждается вариант, при котором форвард подпишет контракт с новичком РПЛ на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернется в город на Неве.

Издание напоминает, что контракт Кокорина с «Зенитом» истек еще минувшим летом, и сейчас 28-летний нападающий является свободным агентом. При этом руководство петербургского клуба готово обсудить с футболистом условия нового контракта.

Напомним, 8 октября прошлого года Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками драки в кафе на Большой Никитской улице, в результате которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Тогда же они напали на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука у гостиницы «Пекин».



В мае 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы, а 6 сентября они были освобождены условно-досрочно.

