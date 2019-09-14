Лещенко посоветовал вместо The Beatles изучать в школе Пахмутову

Народному артисту РСФСР Льву Лещенко не понравились рекомендации Минкульта, касающиеся изучения в школе творчества знаменитых рок-групп The Beatles и Queen.



Певец заявил изданию «Подъём», что эта идея абсурдна.

По мнению артиста, не стоит школьникам предлагать для изучения песни The Beatles, когда есть Пахмутова и Соловьев-Седой.

«Пусть изучают Тухманова, поют „Как прекрасен этот мир“, а не Queen», — сказал Лещенко в интервью телеграмм-каналу.

Ранее сообщалось, что согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте министерства культуры РФ, в «Культурный норматив школьника» вошли песни британских рок-групп The Beatles, Queen, Pink Floyd, а также Элвиса Пресли, американской группы Nirvana и шведской ABBA.

Пилотный проект Минкульта по сдаче «культурного норматива» в школах начался с 1 сентября в восьми регионах России. Цель проекта — активное привлечение школьников к изучению культуры и повышение их культурного уровня.