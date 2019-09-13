На Урале уволенному хирургу с 19-летним стажем предложили стать лифтером
- 13 сентября 2019, 18:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Хирургу-гинекологу 7-й больницы Екатеринбурга Эдуарду Мамину предложили перейти на должность лифтера или уборщика после того, как была сокращена его ставка заместителя главврача.
На сайте change.org опубликована петиция в поддержку Мамина. Ее уже подписали 20 тысяч человек.
В петиции говорится о том, что Мамин 19 лет проработал в 7-й городской больнице, куда пришел сразу после окончания медицинской академии. К тому же он — действующий хирург. Во всех тематических пабликах о нем отзываются с благодарностью.
На защиту коллеги встали врачи. Они подготовили коллективное обращение к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и губернатору Евгению Куйвашеву. Однако, по словам самого Мамина, всем, кто подписал это обращение, пригрозили увольнением.
В своих комментариях пользователи не скупились на теплые слова в адрес хирурга и возмущались действиями руководства больницы.
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