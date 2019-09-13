В России скоро станет доступен сервис подписки на автомобиль

Совсем скоро россияне смогут воспользоваться новым сервисом — подпиской на автомобиль.

Уже в октябре этого года на рынке онлайн-услуг появится приложение Hyundai Mobilty, которое позволит любому желающему оформить подписку на одну из четырех моделей Hyundai — Creta, Santa Fe, Tucson или H-1.

Подписаться на автомобиль можно будет у ближайшего дилера Hyundai на период от одного часа до одного года.

Как отмечают «Новые Известия», все расходы по страхованию, техническому обслуживанию и сопровождению клиентов возьмет на себя компания Hyundai Mobility Lab, предоставляющая данную услугу.

При этом подписчик сможет передвигаться на машине не только в пределах МКАД, но и по всей территории России.

Появление нового сервиса обусловлено неутешительными прогнозами экспертов рынка, которые считают, что число личных автомобилей к 2035 году сократится на 40%, а доля выручки от продаж новых машин сократится до 30%. «Зарабатывать будут на техническом обслуживании и новых сервисах» — приводит издание слова управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева.