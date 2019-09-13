Где чаще всего возникают мощные молнии

Американские ученые выяснили, где чаще всего возникают молнии. Для этого специалисты проанализировали данные о 2 миллионах молний, которые были зафиксированы по всему миру в период с 2010 по 2018 год.

В особенности ученые обращали внимание на самые мощные молнии. Они, как оказалось, чаще всего возникают в очень странных местах и в определенное время года.

Например, их обычно фиксируют либо в море, либо в горах — в местах, где реже всего встречаются молнии. А замечали их в промежутке с ноября по февраль.

Мы выбрали молнии, мощность которых была по крайней мере в тысячу раз выше, чем в среднем, — уточняют специалисты.

Так ученые хотели проверить гипотезу о том, что самые мощные молнии чаще всего встречаются в тропической и субтропической Америке и Африке, а также в островных государствах Юго-Восточной Азии.

На самом деле все оказалось иначе. Чаще всего молнии регистрировались над Восточной и Северной Атлантикой, Средиземноморьем и Андами, в Японии и вокруг нее, а также вдоль экватора в Атлантическом и Индийском океанах.